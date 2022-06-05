Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана встретятся в Анкаре

5 июн. 11:38

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут на следующей неделе встречу в Анкаре. Об этом со ссылкой на главу турецкого МИД сообщили местные СМИ.

По их данным, трехсторонние переговоры с участием Джейхуна Байрамова, Мевлюта Чавушоглу и Рашида Мередова состоятся 6 июня.

Предыдущая встреча в этом же составе состоялась в марте 2021 года. На ней была укреплена законодательная база отношений между тремя странами.

Сообщается также, что в ближайшие две недели Турцию посетят главы внешнеполитических ведомств девяти стран, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Напомним, ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров приедет с визитом в Турцию 8 июня.