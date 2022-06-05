В России диагностировали коронавирус почти у 3,8 тыс человек

5 июн. 11:18

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за последние 24 часа увеличилось на 3786. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 3935 человек, умерли – 75. Общее число заражения COVDI-19 в России на данный момент составляет 18 351 851. Справились с болезнью 17 764 261 житель страны, скончались – 379 520.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Санкт-Петербурге – 248, Московской области – 222, Москве – 185, Воронежской области – 139, Волгоградской области – 130, Свердловской области – 114, Республике Татарстан – 110, Нижегородской области – 102, Челябинской области – 101, Ростовской области – 95.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 64 жителей региона. В Чечне выявили 20 случаев заражения, в Дагестане – 8, в Ингушетии – 7, в Кабардино-Балкарии – 7, в Северной Осетии – 4, в Карачаево-Черкесии – 2.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 531 млн, из них более 6,2 млн человек скончались.