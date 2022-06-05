Назарбаев и Токаев проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию

5 июн. 10:59

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовали на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

"Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", - написал в своих соцсетях пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Токаев сделал выбор на избирательном участке №59, расположенном во Дворце школьников в Нур-Султане, передает РИА Новости.

Напомним, 5 июня в Казахстане проходит референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. В бюллетень для голосования внесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?".

В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов. Кроме того, системно укрепляется правозащитная сфера, окончательная отменяется смертная казнь, воссоздается Конституционный суд и исключаются положения о статусе первого президента страны Нурсултана Назарбаева.