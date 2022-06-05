В Казахстане проходит референдум по поправкам в Конституцию

5 июн. 10:12

В воскресенье, 5 июня, в Казахстане проходит референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

В бюллетень для голосования внесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?".

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана. Наблюдать за его ходом будут 272 представителя от 25 зарубежных стран и 11 международных организаций.

Всего в республике образовано свыше 10 тыс участков для голосования. При этом 65 участковых комиссий действуют в 52 странах мира. Голосование началось в 07:00 по местному времени (04:00 мск) и завершится в 20:00 (17:00 мск). После этого начнется подсчет голосов, время подсчета не должно превышать 12 часов.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие 50% избирателей плюс один голосующий. Изменения и дополнения в основной закон считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы, то есть в 12 из 17 регионов. Сообщение Центральной комиссии референдума об итогах плебисцита должно быть опубликовано в течение семи дней после проведения голосования.

Напомним, в марте 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил план по переустройству политической модели развития страны. Как отметил глава государства, речь идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В конце апреля Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию.

В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов. Кроме того, системно укрепляется правозащитная сфера, окончательно отменяется смертная казнь, воссоздается Конституционный суд, а должность государственного секретаря будет переименована в государственного советника.

Кроме того, исключаются положения о статусе первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, ликвидирован пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом. Исключается также формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса как лидера нации.

Помимо этого, предлагается также закрепить в Конституции, что земля, ее недра, водные ресурсы, растительный и животный мир принадлежат народу, а от имени народа право собственности осуществляет государство.