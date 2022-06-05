Новую школу впервые за 60 лет возведут в отдаленном селе в Кабардино-Балкарии

5 июн. 8:37

Новую школу, где смогут учиться 275 детей, построят в отдаленном селе Сармаково Зольского района впервые за более чем 60 лет, рассказали в правительстве Кабардино-Балкарии.

Строительство будет вестись в рамках нацпроекта "Образование". Прежняя школа была возведена в 1958 году.

"За 64 года эксплуатации без капитального ремонта многие конструкции пришли в аварийное состояние. На сегодняшний день ведется демонтаж старого здания, после чего приступят к возведению нового", - цитирует сообщение ТАСС.

Новую школу общей площадью более 5,5 тыс кв м снабдят современным оборудованием, она будет доступна для маломобильных групп населения. Объект планируется сдать в конце следующего года.