Сергей Лукьяненко поставит точку в цикле "Дозоров"

5 июн. 6:23

Писатель Сергей Лукьяненко заявил, что после завершения работы над книгой "Лето волонтера" из серии "Измененные" планирует дописать последний роман из цикла "Дозоры".

"В книге написана достаточно большая часть, там уже больше трети написано. И если сесть и хорошо войти в темп, то я ее завершу за пару месяцев", - сообщил писатель на фестивале "Красная площадь", проходящем в Москве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что публикация книги "Вечный дозор" из цикла "Дозоры", запланированная на май 2022 года, отложена.

Напомним, первая книга о маге Антоне Городецком - "Ночной дозор" - вышла в 1998 году. В 2004 году она была экранизирована режиссером Тимуром Бекмамбетовым, в 2006 году на экраны вышло продолжение фильма по одноименному роману "Дневной дозор". Последний на сегодняшний день роман серии "Шестой дозор" был опубликован в 2014 году.