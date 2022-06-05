Азербайджанский язык могут начать преподавать в школах Турции

5 июн. 4:11

В школах Турции может начаться преподавание азербайджанского языка, сообщили в пресс-службе турецкого правительства. Уточняется, что на начальном этапе для этого будут выбраны пилотные школы.

"Было отмечено, что по вопросу преподавания азербайджанского языка в школах Турции ожидается начало переговоров между соответствующими структурами двух стран", - пишет TurkicWorld.

По словам инициаторов проекта, у граждан Азербайджана и Турции нет проблем с общением, а преподавание языка в школах крайне важно для более тесной интеграции обществ двух стран.

"Кроме того, в турецких школах также может начаться преподавание узбекского, казахского, туркменского и киргизского языков", - добавили в правительстве Турции.