Власти Кабардино-Балкарии потратят на развитие туристических зон свыше 250 млн рублей

5 июн. 2:09

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение выделить 255 млн рублей на улучшение туристических зон и национальных маршрутов в республике. Об этом сообщили на заседании правительства.

По данным портала "Вести КБР", все эти средства планируется вложить в 2022 году в развитие пляжного отдыха и прочей инфраструктуры курортов региона. Известно, что Кабинет министров одобрил больше 10 проектов благоустройства территорий и зданий.

Еще одной обсуждавшейся на заседании темой стало улучшение жилищного фонда и условий в образовательных учреждениях. В частности, из ветхих и аварийных квартир в новые дома до 2025 года планируется переселить более 1,8 тыс жителей Кабардино-Балкарии.