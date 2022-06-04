На ставропольском Комсомольском пруду стартовал купальный сезон

4 июн. 23:00

Сегодня в Ставрополе на Комсомольском пруду был дан официальный старт началу купального сезона, - сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Город подготовил много развлечений для гостей праздника – для детей и взрослых. На спортивных площадках вокруг озера прошли соревнования и мастер-классы. Семьи смогли сразиться в гонках катамаранов на водной глади, прошло состязание по лазертагу, а позже эстафету перехватили музыканты – их выступления завершились к вечеру, а финальным аккордом стал музыкальный сет с диджеями, - передает "АиФ-Ставрополье" .

А вот в Кисловодске анонсированный главой города Евгением Моисеевым "первый за 20 лет купальный сезон на Старом озере" может не начаться вовсе - необходимые работы здесь так и не были выполнены.