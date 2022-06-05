Потребительская инфляция в Турции достигла четвертьвекового максимума

Потребительская инфляция в Турции в мае оказалась ниже, чем ожидалось, но недавно объявленное повышение цен на газ и электричество сулит очередной всплеск цен во всех сферах.

Как отмечает Al-Monitor, потребительская инфляция в Турции достигла 24-летнего максимума в 73,5%, а турецкая лира потеряла 65% от своей стоимости с сентября прошлого года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на нестандартной политике по снижению ключевой ставки и продвижению экономического роста за счет неконтролируемой инфляции.

По данным Турецкого статистического института (TUIK), опубликованным в пятницу, в мае потребительские цены выросли на 2,98%, увеличив годовую инфляцию до 73,5% - самого высокого уровня с 1998 года. Ежемесячный уровень оказался ниже, чем предсказывали экономисты, что привело к возобновлению споров о том, насколько надежны официальные данные. Согласно медиане опросов, проведенных Reuters и Анатолийским агентством, инфляция составила 4,8% и 5,49% соответственно. Эксперты также напоминают о том, что TUIK, глава которого был уволен в начале года, перестал публиковать детализированные таблицы цен.

”Почему именно сейчас было принято решение перестать публиковать данные, которые приводились с 2003 года?” - задается вопросом экономист Алааттин Акташ. По его мнению, инфляция в 2,98% - настоящее ”чудо”, по сравнению с 7-процентными показателями в апреле. Некоторые эксперты также удивляется растущему разрыву между потребительской и производственной инфляцией, который увеличился до 60 процентных пунктов. Производственные цены выросли почти на 9% в мае, а ежегодный рост составил 132%.

Как бы то ни было, решение об увеличении цен на природный газ и электричество, озвученное в начале недели, приведет к ускорению потребительской инфляции по всем категориям. Если в ближайшие месяцы ежегодная инфляция достигнет 100%, мало кто будет удивлен.

В мае самый высокий рост цен был зафиксирован на алкогольную продукцию и табачные изделия - 6,5%. По данным TUIK, цены на продукты питания - основной драйвер инфляционного шторма в Турции, выросли всего на 1,6%, а ежегодная продуктовая инфляция достигла 91,6%. В секторе транспортировки, занимающем второе место в инфляционной корзине после продуктов питания, цены в мае цены выросли на 3,4%, а ежегодный показатель составил почти 108%. Цены на услуги отелей, кафе и ресторанов выросли почти на 5,5%, ежегодное повышение составило 76,8%. Также в мае продолжился рост цен на жилье, одежду и бытовую технику.

"Противник ключевой ставки" Эрдоган надеялся, что её снижение приведет к резкому экономическому росту и укрепит его поддержку среди населения накануне президентских и парламентских выборов, запланированных на июнь 2023 года. После падения во время пандемии Covid-19 в 2020 году турецкая экономика выросла на 11% в 2021 году и на 7,3% в первом квартале 2022 года, однако побочным эффектом роста стала галопирующая инфляция.

Центральный банк Турции снизил ставку на 500 базисных пунктов в течение четырех месяцев, установив ее на уровне 14% в декабре по сравнению с 19% в сентябре 2021 года. Потребительская инфляция в сентябре составляла 19,6%, а доллар стоил 5,6% лир.

С тех пор инфляция выросла на 54 процентных пункта в основном за счет долларизации, спровоцированной снижением ключевой ставки и отрицательными ставками по валюте. С сентября турецкая лира потеряла 65% своей стоимости, упав до 16,5 против доллара в начале июня, несмотря на правительственную схему по борьбе с отказом от лиры за счет защищенных от изменения курса депозитов в лирах: казначейство обязалось компенсировать все потери, связанные с падением национальной валюты.

Комитет денежно-кредитной политики ЦБ не изменил 14-процентную ключевую ставку на заседании, состоявшемся 26 мая. Комитет объяснил рост цен серьезным внешним влиянием и излишним накопительством. Подчеркнув, что ”меры по укреплению” были предприняты с тем, чтобы стабилизировать стоимость продукции и инициировать дезинфляцию, банк выразил надежду на постепенное снижение влияния базовых эффектов и ”восстановление мира”.

Власти Турции делают ставку на политику по поддержанию роста в крайне инфляционной среде. Высокие отрицательные ставки помогают поддерживать спрос, но инфляция уже достигла крайне серьезных значений. Покупательская способность граждан страны падает быстро, и даже повышение зарплат, запланированное на июль, может не привести к желанным результатам.

Защита сбережений от инфляции - непростая задача. Защищенные от изменения обменного курса депозиты достигли 875 млрд лир ($ 52,9 млрд), однако по-прежнему они составляют всего 13% от всех вкладов. Несмотря на гарантии, доходность в рамках схемы ниже уровня инфляции. Количество депозитов в твердой валюте составляет 57% от всех вкладов. Многие обеспеченные граждане ринулись покупать недвижимость, чтобы спасти обесценивающимся деньги. Это привело к головокружительному росту цен на рынке недвижимости.

По данным Центрального банка, цены на дома в Турции выросли на 110% в ежегодном исчислении в марте. Реальный рост составил почти 30% с учетом инфляции. В Стамбуле, самом густонаселенном городе Турции, рост цен на жилье оказался еще больше, достигнув в марте 122% в ежегодном исчислении. Арендная плата выросла аналогичным образом, спровоцировав предупреждения о кризисе жилья и других социальных проблемах.