"Почта России" выпустила открытки с видами отечественных курортов

4 июн. 21:58

"Почта России" выпустила коллекционную серию открыток, посвященную направлениям летнего туризма. В нее вошли виды кубанских курортов.

"Серию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна". Для каждого региона партнеры подготовили по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями", - сообщили в пресс-службе "Почты России".

Всего на открытках запечатлены 20 регионов, Краснодарский край представлен снимками горы Ахун, побережья Геленджика, видами озер Сукко и Кардывач.

Одна открытка стоит 44 рубля, тираж составил тысячу экземпляров каждой серии. Приобрести открытки можно в почтовых отделениях регионов и в московском магазине Русского географического общества.