Президент Туркменистана обеспечит стране продовольственную безопасность

4 июн. 21:42

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня на совместном заседании правительства и Совбеза страны принял решение направить $300 млн

на обеспечение продовольственной безопасности страны, - сообщает Туркменское телевидение.

Выступивший на заседании вице-премьер по экономике Мухамметгулы Мухаммедов сообщил о мерах, принимаемых в стране по улучшению снабжения населения продовольственной продукцией, созданию запасов продовольствия в необходимых объемах и обеспечении товарного изобилия продуктов питания на потребительских рынках страны, предложив выделить соответствующим структурам денежные средства для обеспечения населения продовольственной продукцией. Также он сообщил, что в Государственном бюджете на 2023 год намечено предусмотреть необходимый объем финансовых средств для обеспечения бесперебойного снабжения продовольствием населения страны, - передает РИА Новости.

Президент одобрил эти предложения и подписал соответствующее постановление, выделив туркменским предпринимателям $150 млн для организации соответствующих производств. Еще $150 млн получит министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана для закупки необходимых продовольственных товаров.