Трудности предстоящего ЧМ по футболу в Катаре

За полгода до матча между Сенегалом и Нидерландами, которым будет открыт турнир на стадионе Аль-Тумама, неопределенность окутывает предстоящий Чемпионат мира по футболу в Катаре. Опасения касаются прав человека, а также того, сколько фантов посети турнир и придется ли по вкусу им местный опыт.

Как отмечает The Guardian, маловероятно, что много футбольных фанатов соберется в государстве Персидского залива. ФИФА продала всего 800 тыс. билетов. Это лишь четверть от имеющихся 3,1 млн мест. Четыре года назад в России было продано 2,5 млн билетов при вместимости чуть более 3 млн. Организаторам придется поднатужится, чтобы хотя бы приблизиться к показателям российского чемпионата.

В конце месяца ФИФА объявит второй тур продаж. Управляющий комитет заявил о получении 23,5 млн запросов о билетах, однако эксперты отмечают, что запрос не означает покупку, а билеты на плей-оффы могут продаваться по несколько раз, причем если команда держателя билета выбивает раньше, ему возвращаются средства.

Отчеты из разных стран помогают составить более масштабную картину. Великобритания не продала предоставленные ей билеты на групповые игры и предполагаемые матчи плей-офф. Было продано только две трети билетов на предположительные матчи с Шотландией и Уэльсом. По сообщениям из Франции, в Катар собирается всего четверть фанатов, посетивших Россию.

После приобретения билета начинается второй этап неопределенности. Только те, кто купил билеты, могут подать заявку для получения разрешения на въезд в страну, так называемую Hayya Card. До этого забронировать билет на самолет нельзя. Также необходимо посетить Qatar Accommodation Agency (Катарское агентство по размещению), чтобы найти место для проживания. С тех пор как в марте начал работу онлайн-портал, возникла путаница в отношении того, какие варианты и по какой цене доступны.

Поиски жилья за $80 за ночь в основном ни к чему не приводят, а стоимость скромных комнат в фанатском городке начинается от $200 за ночь, апартаменты наподобие AirBnB - от $1000. Будут ли обновлены данные по жилью, как только начнется вторая фаза продаж, неизвестно.

По прогнозам Football Supporters Europe, чемпионат в Катаре станет самым дорогим за всю историю для фанатов, которые приедут из других стран. Чтобы посмотреть три матча, болельщику придется потратить €2770 по сравнению с €1000 во время российского чемпионата в 2018 году. Чтобы остаться на весь турнир, придется выложить €6500.

”Большинство болельщиков явно не до конца осознает, насколько дорогим окажется ЧМ, - говорит исполнительный директор FSE Ронан Эвейн. - Чтобы забронировать перелет, сначала нужно купить билеты, то есть придется заплатить, не зная, какой выйдет общая стоимость. Информации явно мало, ничего не понятно, в документации нет четких указаний. Кажется, будто ФИФА и Катар делают все возможное для того, чтобы люди на чемпионат не попали”.

Категория дешевых билетов доступна только для местных жителей, а также для фанатов из соседних стран, хотя и не на все матчи. Кроме того, стоимость перелета из Джидды в Саудовской Аравии в Доху и обратно, чтобы, например, посмотреть как Бельгия играет с Канадой, составит минимум $625.

Верховный комитет Катара по проведению и наследию ЧМ 2022, ответственный за организацию турнира, уверен, что событие привлечет интерес всего мирового сообщества. ”Мы ожидаем более миллиона гостей во время проведения чемпионата, - говорит представитель комитета. - Наша страна предоставит 130 тыс. комнат, что эквивалентно 3,6 млн номероночей. Осталось полгода до старта турнира, и Катар делает все необходимое для обеспечения футбольным фанатам широкого спектра уникального и доступного жилья. Нет повода для беспокойства в отношении того, что спрос превысит предложение”.

Как фанаты будут развлекаться в Катаре, тоже неизвестно. Ожидалось, что два основных фан-парка получат лицензию на продажу алкоголя. По данным Верховного комитета, этот план все еще в силе, информация по нему будет предоставлена позже.

По словам представителя комитета, ”у болельщиков будет возможность побывать в известных на весь мир катарских музеях и базарах, отведать традиционные уличные блюда и насладиться пляжами и поездками в пустыню”.