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В Кисловодске продлили часы работы общественного транспорта

В Кисловодске продлили часы работы общественного транспорта

Работа общественного транспорта в Кисловодске продлена до 22:00, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Продление режима перевозки пассажиров обсудили на совещании с участием мэра города Евгения Моисеева. Он отметил, что возвращение общественного транспорта на улицы города в позднее вечернее время произойдет впервые за последние 20 лет.

"Главные вопросы - график движения маршруток в вечернее время, санитарное состояние машин, корректное поведение и внешний вид водителей, соблюдение правил дорожного движения. Пришли к однозначной позиции о продлении движения автобусов до 22:00. Для надзора создаем специальную комиссию", - сказал Моисеев.

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