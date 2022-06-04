4 июн. 21:14

Сегодня жителям и гостям Москвы показали ретротранспорт столицы, - сообщает пресс-служба московского департамента транспорта.

"На Чистопрудном бульваре сегодня прошли парад и выставка ретротранспорта", - говорится в сообщении столичного Дептранса, передает РИА Новости.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, ретропарад прошел при участии не только трамваев, но и техники из гаража особого назначения Федеральной службы охраны.

Трамвай в Москве сегодня перевозит почти 600 тыс человек в рабочий день, и количество человек постоянно растет.

"Задача, которую поставил мэр города, в течение ближайших двух лет полностью обновить московский трамвай, практически выполнена: на сегодняшний день 95% московского трамвая - этот новые современные машины... За ближайшие полтора года мы обновим оставшийся парк трамваев", - добавил Ликсутов.

"Парады ретротранспорта в Москве стали доброй традицией. Видим постоянный и высокий интерес ко всему, что связано с развитием городского транспорта - как к части истории Москвы. В апреле прошел парад трамваев. На сегодняшний парад старинной техники на Чистопрудном бульваре пришли больше 100 тысяч человек", - написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.