Новый детсад на 250 мест появился в Кизилюрте

4 июн. 20:59

Двухэтажный детский сад "Золотой ключик" на 250 мест открылся в Кизилюрте, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

На входе в здание установлен пандус, а еще в здании есть лифт. Все помещения, в том числе спальные и игровые комнаты, а также кабинеты психолога, логопеда, пищеблок, прачечная, музыкальный и спортивный залы укомплектованы современным оборудованием, инвентарем и техникой.

На территории сада есть трансформаторная подстанция, котельная, пожарный резервуар, дизель-генераторная установка, очистные сооружения, хозяйственная площадка, площадка для контейнеров ТБО, спортивная и игровая площадки. Все игровые площадки имеют травмобезопасное покрытие.

В пресс-службе добавили, что на строительство "Золотого ключика" было потрачено порядка 192 млн рублей.