Чеченские врачи спасают жизни жителям Рубежного в ЛНР

4 июн. 20:43

Врачи из Чечни помогают военнослужащим и мирным жителям в открытом в мае военном госпитале в освобожденном Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР), - рассказал работающий там врач Вахид Андалов.

"Общеколлективный диагноз поступающих в госпиталь жителей Рубежного – это пневмонии, бронхиты, плюс гипертонические кризы бывают, поступают также гражданские с осколочными ранениями. Говорят, что пошли за водой, а там откуда ни возьмись осколок попал", - рассказал врач, передает РИА Новости.

Сам врач приехал в Донбасс в марте, работал в ДНР, а сейчас оказывает помощь жителям Рубежного. Вместе с ним в больнице работают пять врачей из Чечни: нейрохирург, травматолог, уролог и специалист УЗИ, медсестер взяли местных. Госпиталь полностью обеспечен необходимым оборудованием и медикаментами, и сейчас это единственное место в городе, где из крана течет вода.

"Много местных жителей приходит, они долгое время были без медицинской помощи, по утрам здесь очередь. Некоторым оказываем помощь и отпускаем домой, некоторые лежат у нас", - добавил врач.