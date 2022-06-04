Брайза: применение HIMARS против России грозит Украине прекращением поставок оружия из США

4 июн. 20:29

Если киевские власти решат применить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для нанесения ударов по территории России, поток вооружений на Украину прекратится, - заявил известный американский дипломат Мэтью Брайза.

"Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен несколько дней назад на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, между правительствами США и Украины существуют прочные доверительные связи, и в Вашингтоне уверены, что Украина не будет использовать эти ракеты по территории России. Я также в этом уверен. Украинцы понимают, что если они используют на территории России это оружие, которое так отчаянно просили у США, поток вооружений на Украину скоро прекратится", - уверен Брайза, передает РИА Новости.

Также он выразил уверенность в том, что предоставление систем HIMARS Украине не будет использовано российской стороной в качестве "предлога для разжигания конфликта".

Напомним, ранее США заявили о согласовании поставок систем HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как украинский президент не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.