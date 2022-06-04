Нацстат Грузии опубликовал данные по инфляции за май

4 июн. 20:14

В Грузии за год цены больше всего выросли на овощи, хлеб и хлебобулочные изделия, а также на безалкогольные напитки, об этом говорят данные Национальной службы статистики "Сакстат" за май 2022 года

Больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки, транспорт и коммунальные услуги, а годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3% при целевом показателе 3%, - передает Sputnik Грузия.

По информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями, и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.

Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, добавив, что при текущих событиях в мире прогнозировать его очень трудно.