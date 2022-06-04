Российские военные расчистили от мусора пляжи в Абхазии

4 июн. 19:59

Российские военные, дислоцированные в Абхазии, очистили от мусора береговую линию Черного моря, акция прошла в рамках акции "Чистый берег" в канун Всемирного дня охраны окружающей среды, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Экологический десант совершил сбор мусора, преимущественно пластика, на участках общей протяженностью более 50 тыс кв м прибрежных полигонов боевой подготовки в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Военнослужащие выполнили уборку как на берегу, так и в воде: весь собранный мусор в воде и на берегу был тщательно пакетирован, спрессован и уничтожен в соответствии с экологическими стандартами и нормами, - добавили в пресс-службе ЮВО.

Такая акция проводится силами военнослужащих и членов их семей регулярно, два раза в год – в июне, с началом летнего периода обучения и купального сезона, а также в октябре на Международный день Черного моря по завершении купального сезона.