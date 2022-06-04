СМИ: канцелярия Байдена перенесла его визит на Ближний Восток

4 июн. 19:46

Администрация США перенесла запланированную на конец июня поездку президента США Джо Байдена на Ближний Восток на июль, - сообщил сегодня информационный портал Axios со ссылкой на источники в правительствах Соединенных Штатов и Израиля.

Как сообщили американские должностные лица своим израильским коллегам, первый визит Байдена в регион в качестве президента будет перенесен на июль из-за проблем с графиком. Кроме того, Вашингтону нужно больше времени для подготовки к поездке, - передает ТАСС.

Источник в администрации США сообщил, что причиной переноса стал плотный график хозяина Белого дома в связи с его поездкой в Европу, добавив, что данное решение не связано с внутриполитической ситуацией в Израиле.

Ожидалось, что график поездки будет включать саммит в Саудовской Аравии с участием лидеров девяти арабских государств. Байден также планирует посетить Израиль и Палестину.

Накануне американский лидер не исключил, что в скором времени он нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательное решение на этот счет пока не принято.