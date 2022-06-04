Турция готова начать поставки морем украинского зерна

4 июн. 19:29

Турция готова уже в ближайшее время начать поставки на мировые рынки украинского зерна по Черному морю и через зону проливов, а способствовать этому может подписание соответствующего меморандума в ходе планируемого 8 июня в Анкару визита главы МИД РФ Сергея Лаврова, - сообщил сегодня официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Anadolu Ajansı.

"Турецкая сторона надеется, что визит Лаврова подготовит соответствующую почву - путем подписания протокола и меморандума. Будет принято решение, и поставки начнутся в самом скором времени. Если мы, к примеру, даже завтра достигнем договоренности, то морские перевозки начнутся как минимум спустя три-пять недель. Предварительно нужно очистить акваторию от мин и создать коридор. Поэтому мы говорим коллегам: надо начинать как можно скорее", - отметил Калын, передает ТАСС.

Представитель президента Турции назвал перевозку украинского зерна морским путем "наиболее разумным и осуществимым вариантом вклада Анкары в устранении продовольственного кризиса".

Переговоры по созданию в Стамбуле так называемого зернового центра, который будет контролировать перевозку украинских зерновых, продолжаются в целом в позитивном ключе. "Российская сторона не выразила негативной реакции на эти инициативы. Украинская сторона также считает предложение отвечающим интересам страны", - отметил представитель президента Турции.

Напомним, турецкие СМИ на этой неделе сообщили о проработке вопроса по созданию в Стамбуле "зернового центра" и подготовке представителями РФ, Украины и ООН дорожной карты по разблокированию экспорта украинского зерна и его вывозу через Черное море и зону проливов. Реализация этих планов позволит вывезти на мировые рынки порядка 20 млн т зерна.