Патриарх Московский и всея Руси провел богослужение в минском соборе

4 июн. 19:13

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший в Минск с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году, сегодня возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в столице Беларуси.

Перед началом богослужения патриарх возложил цветы к памятнику первого патриаршего экзарха Белорусской православной церкви Филарета (Вахромеева), установленному рядом с собором, - передает РИА Новости.

Последний раз патриарх приезжал в Беларусь четыре года назад, в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.