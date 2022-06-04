Эрдоган стал кандидатом в президенты Турции на выборах 2023 года

4 июн. 18:58

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) сегодня выдвинула кандидатуру действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах, которые пройдут летом 2023 года, - заявил пресс-секретарь ПСР Омер Челик по итогам съезда партии.

"Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Реджеп Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились", - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года. В правящий блок Народный альянс входят ПСР и ультраправая Партия националистического движения. Оппозиционные партии пока что своих кандидатов не назвали.