Большегрузы создали пробку на Верхнем Ларсе

4 июн. 18:44

На территории Северной Осетии образовалась очередь из 700 грузовых автомобилей, ждущих выезда из России по Военно-Грузинской дороге, - сообщили в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.

"В настоящее время на территории Северной Осетии выезда из России ожидают 700 грузовых машин, очереди из легковушек нет. Очередь на территории Северной Осетии образовалась из-за увеличения потока большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге", - цитирует собеседника ТАСС.

Несмотря на наплыв транспорта, пропускная способность пункта пропуска МАПП "Верхний Ларс" остается на прежнем уровне - 400 транспортных средств в сутки, а наплыв транспорта связан с отменой антиковидных ограничений: так, количество легкового транспорта, пересекающего российско-грузинскую границу, увеличилось почти в два раза.

Только за прошедшие сутки через пункт пропуска "Верхний Ларс" в обе стороны переместилось 1 765 легковых транспортных средств и 952 грузовых, - рассказали на таможне.