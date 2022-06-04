Историю России зафиксируют в государственной электронной базе учебников

4 июн. 18:30

Уже до конца нынешнего 2022 года в России может быть создана государственная электронная база учебников по истории, - сообщил председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

Сейчас в российских вузах печатные учебники почти не используются, а на коммерческой основе закупаются электронные базы. При этом некоторые вузы из-за экономии покупают не самые современные базы.

"Анализируя базы по истории, мы видим, что хороших нет. Поэтому Российское историческое общество выступает с инициативой собрать электронную библиотеку с самой качественной литературой по истории для вузов. Будем предлагать Минобрнауки сделать ее государственной, на базе государственного издательства, чтобы эта система с отчищенными авторскими правами могла быть бесплатно передана российским вузам и вузам Донбасса", - рассказал Могилевский, передает РИА Новости.

Чтобы отобрать литературу, которая войдет в электронную базу, нужно провести масштабную экспертную работу, проанализировав более 4,5 тыс учебных пособий по истории, использующихся сейчас в вузах. Второй этап - нормативная работа.

"Думаю, что свою часть в течение лета мы завершим, а дальше до конца года работа может быть закончена", - добавил Могилевский.

Напомним, в Ростове-на-Дону проходит первый образовательный форум вузов России и Донбасса. Сегодня в рамках форума состоялось совещание по теме работы центра по сбору книг для студентов Донбасса.