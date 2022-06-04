В КБР почтили память поэта Кайсына Кулиева

4 июн. 18:13

В Нальчике и Чегемском районе Кабардино-Балкарии сегодня отмечают день памяти народного поэта, лауреата государственной премии СССР Кайсына Кулиева.

"Кайсын Кулиев - великий поэт, великий человек, великий сын Кабардино-Балкарии. Есть люди, чей след вписан в историю человеческого бытия, его стихи, как указатель в жизни всего доброго, всего прекрасного. Кайсын Кулиев всегда будет с нами, с каждым, кто любит его поэзию, кто помнит имя поэта", - сказал на церемонии возложения цветов к памятнику поэта министр культуры республики Мухадин Кумахов, передает ТАСС.

После церемонии возложения цветов поклонники таланта поэта отправились в дом-музей Кулиева в городе Чегеме, где состоялся митинг, а дети и писатели прочитали его стихи. Цветы также возложили к новому памятнику, установленному кабардинскому классику Алиму Кешокову и Кайсыну Кулиеву, которые дружили с юности.

Напомним, Кайсын Кулиев (1917-1985) родился в селении Верхний Чегем. В годы Великой Отечественной войны его стихи звучали по радио на 14 европейских языках в сводках Совинформбюро.