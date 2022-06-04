МИД Таджикистана осудил провокации на киргизской границе

4 июн. 17:58

Официальный Душанбе назвал действия киргизской стороны на границе с Таджикистаном, прошедшие накануне, провокацией, осудив ее, говорится в заявлении МИД Таджикистана.

"Таджикская сторона осуждает преднамеренно спланированную по времени провокацию киргизской стороны и призывает к строгому соблюдению всех достигнутых договоренностей для недопущения возникновения подобных инцидентов в будущем. 3 июня 2022 года в 10.40 (08.40 мск) по местному времени в зоне ответственности пограничного поста "Кех" в селе Ворух города Исфара Согдийской области результате незаконного преднамеренного проникновения военнослужащих Киргизии на территорию Таджикистана произошел вооруженный инцидент между военнослужащими погранвойск Таджикистана и военных подразделений Кыргызстана", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Причиной вооруженного инцидента стало игнорирование киргизскими военнослужащими законных требований таджикских пограничников покинуть территорию Таджикистана, в ответ они заняли огневые позиции и первыми открыли огонь в сторону пограничного поста. Ситуация усугубилась вследствие стягивания киргизской стороной дополнительных сил и техники.

"С учетом вышеприведенного, таджикская сторона вновь отмечает повторение практики игнорирования киргизской стороной ключевых договоренностей, прежде всего о запрете применения огнестрельного оружия военнослужащими и строгом соблюдении ими линии поведения пограничников", - заявляет МИД Таджикистана.

Таджикистан вновь подчеркивает свою приверженность исключительно мирному решению возникающих вопросов с Киргизией, - говорится в документt.