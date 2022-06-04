Кубанские казаки почтили память погибших в Гражданской войне земляков

4 июн. 17:44

Сегодня в Лабинском районе Кубани во время Чамлыкских повиновений казаки почтили память погибших в Гражданской войне земляков. В памятном мероприятии которые провели возле одноименной станицы, принял участие заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, депутаты Заксобрания края, глава Лабинского района Владимир Забураев, более 500 казаков, учащиеся казачьих классов и кадеты Курганинского казачьего кадетского корпуса, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Торжественный митинг начался с исполнения гимнов России и Кубани и панихиды, которую провели у Поклонного креста.

"Мы должны строить будущее, не повторяя ошибок прошлого, должны вспоминать горькие страницы истории России и усвоить их. Свыше 100 лет уже минуло со времени тех событий. В 2009 году по инициативе казаков и духовенства на этом месте был установлен Поклонный крест, как символ примирения. Ежегодно мы чтим память погибших", - отметил Александр Власов, цитирует его "АиФ-Юг".

В завершении Чамлыкских поминовений казаки возложили венки и цветы к Поклонному кресту в память о погибших в годы Гражданской войны.