СМИ: эскалация конфликта на Украине обернется поражением для США и НАТО

4 июн. 17:28

США должны отказаться от поддержки Украины, так как она лишь усиливает напряженность в отношениях России и Запада, что в итоге закончится катастрофой, - пишет обозреватель американского журнала American Thinker.

"Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, все чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. …Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом", - говорится в статье, передает РИА Новости.

Баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы, которая обладает естественным правом ответить на решительные действия западных союзников. В результате Вашингтон загонит себя в ловушку, единственный выход из которой означает ядерную войну и полное уничтожение, - полагает автор публикации.

Напомним, на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием, и любые военные поставки Украине увеличивают риски прямого столкновения России и США.