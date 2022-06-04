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Страны НАТО решили пригрозить России учениями на Балтике

Страны НАТО решили пригрозить России учениями на Балтике

Уже завтра на Балтийском море начнутся масштабные ежегодные международные военные учения НАТО Baltops 22 с участием 16 стран, - сообщает портал LSM со ссылкой на вооруженные силы Латвии.

"В регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня пройдут масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 14 членов НАТО - США, Бельгии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Турции, а также двух стран-партнеров НАТО - Швеции и Финляндии", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Начнутся учения в Стокгольме в честь 500-летия морского флота Швеции, затем последуют тактические маневры в акватории и воздушном пространстве региона Балтийского моря, а завершатся учения в Киле (Германия).

В ходе совместных учений участники намерены продемонстрировать свою готовность обеспечить коллективную защиту в Балтийском регионе, тем самым укрепляя региональную безопасность и способствуя сдерживанию.

Отмечается, что Baltops - одни из крупнейших учений в Северной Европе, и их целью в этом году является дальнейшее совершенствование взаимодействия и операционной совместимости различных видов сил и вооружения не только в рамках НАТО, но и вместе со странами-партнерами альянса.

Всего в учениях примут участие более 4 тыс солдат морских, воздушных и сухопутных войск, а также морской десант, более 60 самолетов и 40 кораблей различного класса, которые продемонстрируют "готовность объединенных сил НАТО к быстрому реагированию, контролю над Балтийским морем и способности к переброске крупных военных сил за короткое время в любое место в Балтийском регионе".

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