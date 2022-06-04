В Баку наградили победителей фестиваля детского рисунка (ФОТО)

4 июн. 16:58

В Баку перед Центром искусств "Хатаи" на пешеходном тротуаре прошел пленэр и церемония награждения победителей V Республиканского фестиваля детского рисунка Azərbaycanim (Мой Азербайджан).

Конкурс был организован в возрастных категориях: до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 год, по десять лучших работ из каждой категории будут представлены в финальной части фестиваля, победители выбраны оргкомитетом, - сообщает Trend.

Цель художественного проекта, проводимого в рамках "Года города Шуша" – развитие способностей талантливых детей, подростков и молодежи, активизация их творческой деятельности, а также более широкая пропаганда культурного наследия освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

В мероприятии приняли участие директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Азизов, руководитель гуманитарного отдела Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, которые поздравили участников победителей, отметив умение юных художников передать свои чувства и мысли с помощью красок на холсте и бумаге. Им были вручены призы и сертификаты.