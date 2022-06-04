В Беслане ушел из жизни хранитель "Города ангелов"

4 июн. 16:44

В Беслане на 56-м году ушел из жизни хранитель бесланского "Города ангелов" Касполат Рамонов, - сообщил в своем телеграм-канале известный осетинский блогер Сослан Плиев.

"Не стало Касполата Рамонова, хранителя "Города ангелов" в Беслане. Царствия небесного, Каспер..." - написал он, передает "АиФ-Ставрополье".

На мемориальном кладбище в Беслане покоится дочь Касполата Рамонова, погибшая в теракте 2004 года. Ее отец не смог оправиться от удара и остался жить в "Городе ангелов", став его хранителем.

Несколько недель назад 55-летний мужчина попал в автомобильную аварию во Владикавказе, был госпитализирован и с тех пор находился в больнице, - сообщила ранее ГТРК "Алания".