Осетинский теннисист Аслан Карацев не прошел квалификацию на турнире ATP-250

4 июн. 16:26

Североосетинский теннисист Аслан Карацев сегодня не пробился в основную сетку турнира ATP-250 в Штутгарте.

Уроженец Владикавказа поздно подал заявку на соревнования, поэтому ему пришлось играть квалификационный матч, несмотря на относительно высокое положение в рейтинге. В отборочной игре Карацев встретился с 19-летним швейцарцем Домиником Стрикером, который находится на 198-й строчке, и игра закончилась в пользу Стрикера со счётом 2:0 (7:6, 6:1), - передает "АиФ-Ставрополье".

В первом сете сначала вел Карацев, забравший три стартовых гейма, однако четвертый отошел Стрикеру, который методично отыгрывался. При счете 5:2 в свою пользу россиянин упустил лидерство, а швейцарец уравнял счет - 5:5. Следующее очко выиграл Карацев, но Стрикер снова сравнял счет и победил.

Во втором сете Карацев взял только одно очко, швейцарец же вырвался вперед и довел партию до победы.