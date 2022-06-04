Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Минск

4 июн. 16:18

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в столицу Беларуси Минск с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году, где он освятит домовой храм в представительстве патриарха Московского и всея Руси в Минске.

"У меня будет возможность посетить Свято-Духов собор в Минске, совершить богослужение, осветить домовый храм в представительстве патриарха Московского и всея руси в Минске, потом посетить Полоцк, совершить там богослужение в Спасо-Евфросиниевском монастыре", – рассказал патриарх в аэропорту, передает РИА Новости.

Основные торжественные мероприятия пройдут 5 июня в белорусском Полоцке, где патриарх проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. На литургии будет присутствовать весь белорусский епископат, а также члены Синода Русской православной церкви.

Также в рамках визита патриарх 6 июня встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а сегодня возложит цветы к монументу Победы в Минске и к памятнику первого патриаршего экзарха Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополита Филарета (Вахромеева). Также предстоятель РПЦ возглавит вечернее богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.