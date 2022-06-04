Уникальные болота получат туристическую инфраструктуру в Аджарии

4 июн. 15:54

Туристическую инфраструктуру создадут в Аджарии на уникальных болотах Испани - охраняемых территориях в районе Кобулети, включенных в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

На болотах обустроят пешеходные дорожки протяженностью 700 м, отремонтируют два уже существующих моста.

Агентство развития турсервисов Аджарии объявило тендер на 548 тыс лари (около $185 тыс), работы по нему должны быть выполнены до 15 ноября текущего года, пишет издание "Батумелеби".

На болотах Испани сохранились исчезающие виды реликтовых растений, они покрыты редким мхом сфагнумом, там гнездятся десятки видов птиц.