Ведущий специалист Росреестра мог похитить 12 кондиционеров в Дагестане

4 июн. 15:31

Уголовное дело открыто против ведущего специалиста-эксперта одного из отделов Управления Росреестра по Дагестану, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Мужчина подозревается в присвоении вверенного ему имущества с использованием служебного положения.

Следствие установило, что с июня 2020 года по февраль прошлого года чиновник похитил хранящиеся на складе управления 12 кондиционеров на 400 тыс рублей, нанеся ущерб в крупном размере.

Планируется принять меры по возмещению подозреваемым материального ущерба.