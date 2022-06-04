В Баку подвели итоги Республиканской Олимпиады на русском языке

4 июн. 15:15

В Азербайджане подвели итоги XIV Республиканской Олимпиады на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Баку.

Торжественная церемония награждения победителей Олимпиады на русском языке, посвященной году города Шуша, прошла накануне в Азербайджанском университете языков.

С приветственным словом выступили и наградили победителей руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, советник посольства России в Азербайджане Игорь Еронин, руководитель сектора международных связей отдела международного сотрудничества Минобразования Азербайджана Ильгар Дадашев, проректор по науке Азербайджанского университета языков Новруз Мамедов, член правления Банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

В олимпиаде приняли участие 3,5 тыс человек, 312 школ с русским сектором. Победителями стали 31 человек из девяти городов Азербайджана.

Олимпиада проводилась в два этапа: тестирование и видеоэссе на тему "Историческая память как бесценный источник духовности будущего". На второй этап прошли более 200 школьников 7-9 классов.

Организаторами Олимпиады выступили Русский дом в Баку, посольство РФ в Азербайджана, Минобразования Азербайджана, Азербайджанский университет языков, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Второй год подряд Олимпиада организуется при поддержке Азербайджанского университета языков под руководством академика Камала Абдуллы и Научно-исследовательской лаборатории "Россиеведение" при АУЯ под руководством Дианы Гусейнзаде, Банка ВТБ (Азербайджан), информационного агентства Sputnik-Азербайджан, газеты "Новое Время".

Победители получили дипломы, памятные подарки, медали. Дипломами и подарками были награждены и 25 директоров школ, где учатся победители Олимпиады, они приехали вместе с преподавателями русского языка поддержать своих учеников.

Победители Олимпиады посоревновались в интеллектуально-развлекательной игре "Что? Где? Когда?". Они были награждены памятными подарками и кубками от Банка ВТБ, а также сувенирами проекта "Берестяные письма в будущее" от Русского дома в Баку.