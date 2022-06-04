Несовершеннолетние подростки на мопеде чудом выжили в ДТП в Алматы

4 июн. 14:59

Двое подростков на мопеде попали в больницу после ДТП в Алматы. Об этом сообщают СМИ.

Авария случилась по проспекту Суюнбая, на пересечении с улицей Руставели. Девушка за рулем SsangYong Korando ехала по Суюнбая и хотела совершить поворот на Руставели. Из-за находившегося на остановке общественного транспорта она не заметила препятствий и уже завершала маневр, когда ощутила сильный удар сбоку.

Растерявшись, от шока водитель резко вывернула руль и выехала на тротуар, протащив мопед, оказавшийся у нее под колесами, еще около десяти метров, передает Sputnik Казахстан.

Юношей 13 и 14 лет, ехавших на нем, спасло то, что их выкинуло из седла. По предварительным данным, у них переломы и сотрясение мозга.

Причины аварии устанавливают полицейские. Правоохранители также выяснят, где тинейджеры взяли мопед и как попали на дорогу, не зная правила дорожного движения и управления опасным транспортным средством.