Тбилиси отказался от летних детских садов

4 июн. 14:19

Этим летом в Тбилиси не будут работать летние детские сады, решил консультационный совет директоров Агентства развития детских садов грузинской столицы.

До пандемии такие сады открывались в июле, всего функционировали 40 летних детских садов, они принимали свыше 13 тыс детей.

"Во время принятия соглашения был учтен тот факт, что ограничения, введенные министерством труда, здравоохранения и социальной защиты в условиях ковид-пандемии, остаются в силе. Из-за чего агентство приняло решение, что в этом году, также как и в течение предыдущих двух лет, проект летних детских садов не осуществится", - говорится в сообщении ведомства.