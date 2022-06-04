Мошенники выманили деньги у пенсионера на "спасение" его дочери в Черкесске

4 июн. 13:54

Пожилой житель Черкесска стал жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Накануне в отдел полиции обратился 87-летний житель столицы КЧР. "Пенсионер пояснил, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что по вине его дочери некая девушка попала в автоаварию и находится в тяжелом состоянии, а чтобы его дочь не попала в "тюрьму", нужно заплатить деньги", - отметили в полиции.

Поддавшись на обман, мужчина назвал свой адрес. Вскоре к нему приехали двое неизвестных, которым он отдал 160 тыс рублей.

Идет проверка.