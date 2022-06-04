Выросло число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом на Кубани

4 июн. 13:40

Число пострадавших в аварии с маршрутным автобусом в Темрюкском районе Кубани выросло до 19 человек, такое сообщение распространил краевой Минздрав.

"Пострадало 19 человек, в том числе трое детей - двое 17 лет и один - 16 лет. Четверо взрослых погибли на месте", - цитирует его "Интерфакс".

В Темрюкскую центральную районную больницу госпитализированы 15 пострадавших, в том числе дети. Состояние двух взрослых оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Решается вопрос об эвакуации по воздуху в Краснодар тяжелых больных.

Напомним, в Темрюкском районе сегодня маршрутный автобус съехал с проезжей части и врезался в дерево. Открыты уголовные дела по ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).