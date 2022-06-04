В Дагестане благоустроят тропу к Салтинскому водопаду

4 июн. 13:20

Экологическая тропа к Салтинскому водопаду в Дагестане будет благоустроена, обеспечить безопасность туристов на главных достопримечательностях республики призвал глава республики Сергей Меликов.

"Глава региона Меликов в том числе поручил благоустроить экологическую тропу с прилегающей к ней территорией. Экологическая тропа популярна тем, что она ведет к Салтинскому водопаду в Гунибском районе республики", - сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

По словам Меликова, "необходимо использовать все возможности для развития - и через государственную программу "Развитие туризма", и с привлечением инвесторов".

Кроме того, он предложил создать глэмпинг в Казбековском районе.