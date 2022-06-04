Важные документы по "зеленой" энергии подписаны с иностранными компаниями в Шуше

4 июн. 13:14

Ряд важных документов подписан сегодня в ходе специальной сессии "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий", которая проходит в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

Министерство энергетики Азербайджана и компания bр подписали "Дополнение к исполнительному соглашению о сотрудничестве", передает Trend. Подписи под документом поставили глава ведомства Парвиз Шахбазов и региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Министр энергетики Азербайджана также подписал исполнительное соглашение с исполняющим обязанности исполнительного директора компании Masdar Clean Energy (ОАЭ) Фавазом Аль Мухаррами.

Кроме того, в рамках сессии состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и bp, которое предполагает изучение потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане, сотрудничество в этой сфере и реализацию совместных проектов. Подписи под ним поставили временно исполняющий обязанности президента SOCAR Ровшан Наджаф и Гэри Джонс.

Помимо этого, Ровшан Наджаф и Фаваз Аль Мухаррами подписали меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Masdar, в рамках которого планируется сотрудничать в области возобновляемых источников энергии.

Оба этих документа ставят целью декарбонизацию нефтегазовых операций, применение передовых энергоэффективных технологий и совместное развитие возобновляемых источников энергии.

Парвиз Шахбазов в кулуарах сессии рассказал журналистам, что по поручению президента Азербайджана уже разработана и реализуется концепция зоны "зеленой" энергии в Карабахе в Восточном Зангезуре.

"Разумеется, все подписанные сегодня документы предназначены для реализации ряда проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также во всех районах страны. Сегодня мы подписали конкретные проекты по созданию здесь новых источников. Однако понятие "зеленой" энергии включает в себя не только генерирующие мощности, но и ее передачу и потребление. Подписание сегодня в Шуше этих проектов, а также реализация некоторых положений концепции "зеленой" энергетики и дальнейшее сотрудничество международных энергетических компаний с Азербайджаном в развитии возобновляемых источников энергии ускорят трансформацию "зеленой" энергетики в Азербайджане", - обратил внимание министр.

На специальной сессии "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий" в рамках Бакинской энергетической недели в Шуше собрались более 100 местных и иностранных участников, в том числе Парвиз Шахбазов, Ровшан Наджаф, Гэри Джонс, управляющий директор и председатель TotalEnergies Регис Агут, Фаваз Аль Мухаррами и директор по инвестициям ACWA Power Клайв Тертон.