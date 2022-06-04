Настойчивого похитителя одежды поймали во Владикавказе

4 июн. 12:57

Подозреваемого в серии краж из сетевого магазина поймали во Владикавказе, сообщает ГУ МВД по Северной Осетии.

К правоохранителям обратился администратор торговой точки, он рассказал, что из торгового зала кто-то украл товары на более чем 25 тыс рублей.

Были опрошены возможные свидетели, просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Вскоре личность подозреваемого была установлена - им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Он был задержан и дал признательные показания.

"Как выяснилось, злоумышленник в течение нескольких дней заходил в магазин, выбирал дорогостоящую одежду и, будучи в примерочной, снимал с нее антикражные датчики, бирки и ценники. После этого молодой человек складывал обновки в пакет и незаметно покидал торговый зал", - пояснили в полиции.

Часть украденного изъята и возвращена владельцу. Открыто уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".