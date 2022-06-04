ЦИК России сообщил о старте избирательной кампании по осенним выборам в регионах

4 июн. 12:47

В России началась избирательная кампания по выборам, которые пройдут в единый день голосования 11 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Центризбиркома РФ.

В выборах примут участие около 45 млн избирателей, в общей сложности состоится около 4 тыс избирательных кампаний, напоминает "Интерфакс".

В единый день голосования в сентябре пройдут выборы 15 высших должностных лиц субъектов (14 прямых выборов, в Адыгее глава республики избирается депутатами Госсовета), депутатов шести заксобраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня.