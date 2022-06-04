Молодого человека, пытавшегося продавать наркотики, будут судить в Невинномысске

4 июн. 12:32

В Невинномысске окончено расследование уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В совершении преступления обвиняется 20-летний местный житель.

"Следствием установлено, что обвиняемый приобрел в сети Интернет десять свертков с синтетическим наркотиком, которые намеревался сбыть посредством так называемых закладок на территории города", - отметили в полиции.

Однако воплотить в жизнь преступные планы молодой человек не успел - его задержали полицейские, свертки были изъяты из тайников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Невинномысский городской суд, где оно будет рассмотрено по существу.