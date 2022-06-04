Эрдоган анонсировал новые операции в Сирии

4 июн. 12:18

Турция планирует провести новые трансграничные операции на севере Сирии для обеспечения безопасности на своих южных границах, рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, власти Турции сделали все возможное, чтобы ВС страны вошли в число самых современных армий мира.

"Мы разрушили коридор терроризма, который пытались сформировать на наших южных границах. Мы завершим то, чего не хватает на границе, с помощью новых операций [в Сирии]. Мы тщательно изучаем ситуацию", - приводит слова турецкого лидера ТАСС.