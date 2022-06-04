Две гостиницы появятся у моря в Дагестане

4 июн. 11:58

Две новые гостиницы построят на берегу Каспийского моря в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе главы республики.

Уточняется, что гостиницы смогут принимать до 850 туристов единовременно. Туристические комплексы "Каспий Марина" и "Аль-Каср" возведут в ближайшие пять лет.

"На территории объекта ["Каспий Марина"] планируется возведение шести 9-этажных корпусов со всеми условиями на 400 отдыхающих. <> Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2027 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Оба объекта будут находиться недалеко от действующего санатория "Каспий".