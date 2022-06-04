СМИ сообщили о ДТП с выпускниками школы в Армении

4 июн. 11:50

Пять человек получили травмы в автоаварии в Арагацотнской области, об этом пишут армянские СМИ.

По данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, накануне вечером автомобиль Mitsubishi Montero Sport выехал за пределы проезжей части, врезался в столб, отлетел в забор частного дома, протаранил несколько деревьев и врезался в хозяйственное строение.

Первую помощь участникам ДТП оказали местные жители. Позже пострадавших отвезли в медцентры "Апаран" и "Цахкаовит".

Очевидцы рассказали, что водитель и пострадавшие живут в Цахкаовите, в числе раненых - выпускники, отмечавшие Последний звонок.